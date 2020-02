La Fiorentina ha bisogno di Franck Ribery. Il fatto è ormai sotto gli occhi di tutti. Le trame offensive latitano e solo il fuoriclasse francese ha dimostrato in questa rosa di avere quella lampadina, quell’estro, quella genialità che servono in ogni partita giocata ad alto livello.

Il giornalista de La Repubblica, Benedetto Ferrara, scrive in merito sul proprio giornale: “Franck, ma quando torni? Tu che ci hai fatto godere a San Siro, tu che ci hai fatto respirare un po’ di calcio vero prima di farti fermare da un brutto infortunio e di rispedire, tuo malgrado, la Fiorentina nel piccolo universo della sua mediocrità, ti sei trasformato da articolo di lusso, a decorazione d’autore nella sostanza imprescindibile di una Fiorentina incapace di vivere senza di te. Insomma, zio Franck, ci manchi troppo. Sì. E questo è un pensiero che corre sul campo in attesa del tuo ritorno. Ma è anche una preoccupazione inevitabile, perché se dipendi tecnicamente e psicologicamente da un antico campione c’è qualcosa che non quadra: non puoi giocare a pallone sempre e comunque secondo la logica del difendere, soffrire e sperare. Serve anche qualcosa di propositivo da mettere in campo quando la partita e il risultato lo richiede. Un gioco, delle idee, insomma”.