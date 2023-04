Benedetto Ferrara: “Una non partita figlia di un solo obiettivo. Un percorso che resterà nel cuore di un allenatore che ha avuto l’umiltà di mettersi in discussione”

“Una “non” partita figlia di un solo obiettivo: prendere la finale. La Fiorentina doveva gestire e lo ha fatto”. Questo è quello che ha scritto stamani su La Nazione, il giornalista, Benedetto Ferrara, sulla qualificazione alla finale della Coppa Italia raggiunta dai viola.

Citazione di merito per Vincenzo Italiano: “Un percorso che resterà nel cuore e nel cervello di un allenatore che aveva molto da imparare e ricorderà quei mesi come una grande esperienza di vita – continua Ferrara – La sua umiltà nel mettersi in discussione, nel crescere per rigenerare il gruppo è una bella storia”.