Benedetto Ferrara: “Vlahovic che si toglie la medaglia, la sceneggiata di Allegri. Tutto racconta la naturale predisposizione a non accettare la sconfitta”

Il giornalista Benedetto Ferrara, attraverso un editoriale su La Nazione, ha analizzato la “qualità” del saper perdere, con chiaro riferimento all’ex attaccante della Fiorentina Vlahovic: “Gli inglesi che si sfilano dal collo la medaglia dopo la finale persa con l’Italia, Vlahovic rabbuiato che se la toglie di dosso all’Olimpico, la sceneggiata di Allegri: tutto racconta la naturale predisposizione a non accettare che ci sia qualcuno più bravo di te. Ci sono ex presidenti degli Stati Uniti che, pur di non ammettere la sconfitta, hanno scatenato la folla contro il palazzo in uno dei giorni più bui della democrazia americana. La verità è che saper perdere è un’arte e per questa serve talento”.