Benesperi: “Fiorentina, serve un personaggio simbolo che guidi il gruppo. Se si farà un nuovo stadio, dovrà essere nel comune di Firenze e per me la zona migliore…”

32 anni nella Fiorentina non sono pochi, dal settore giovanile, alla prima squadra: Alberto Benesperi, storico massaggiatore viola ha espresso il proprio parere sulla Fiorentina di Commisso al Brivido Sportivo: “Serve sempre un personaggio simbolo che guidi il gruppo, che trascini il resto dei compagni. Ma non so se esisterà ancora un giocatore carismatico come Bati. Iachini? L’ho avuto da giocatore ed è sempre stato un guerriero, sono contento ci sia lui sulla panchina. Ci sentiamo spesso. Riesce a trasmettere le giuste motivazioni poi però dipende dalla squadra. Restyling Franchi? Io sono affezionato al Franchi e credo che sarà molto difficile che si possa fare lo stadio nuovo. Ma se si farà, deve essere in città. Per me la zona giusta sarebbe quella dell’Affrico”.