Beppe Galli: “Viola Park spettacolare: i fiorentini devono esserne orgogliosi. A Commisso ho chiesto perché il Comune non gli ha pagato i parcheggi…”

Beppe Galli, noto procuratore di mercato, fra gli altri anche di Alessandro Bianco, è stato intervistato dalla Fiorentina in occasione dell’incontro odierno al Viola Park fra la società viola e gli agenti del mondo del calcio. Di seguito le sue interessanti dichiarazioni:

“Oggi abbiamo affrontato vari temi fra cui il regolamento. E’ stato un incontro utile, anche con un po’ di sana polemica costruttiva, giusto per scardinare qualcosa. Il Viola Park è spettacolare. A Commisso ho chiesto perché il Comune non gli abbia messo a disposizione i soldi per fare i parcheggi“.

E ancora: “Un centro sportivo del genere non può che rendere orgogliosi i fiorentini. Io ne ho girati tanti ma belli come questo mai visti. Speriamo di fare altri di incontri di questo tipo in futuro”.