Berardi: “Ho sempre cercato di andare via, ma non ho mai trovato la squadra giusta. Ho rinnovato, ma vedremo cosa succederà”

A DAZN, nel post partita di Sassuolo-Lecce, ha parlato il man of the match Domenico Berardi, ex obiettivo di mercato della Fiorentina. Queste le sue parole sul rinnovo con i neroverdi, con qualche battuta anche sulla possibilità che ha avuto di cambiare club: “Anni fa ho avuto la possibilità di andar via, ero giovane e non ancora maturo. Per paura del cambiamento non mi sono buttato. Negli ultimi tre anni ho sempre cercato di andar via ma non ho mai trovato la squadra giusta, così ho deciso di rinnovare con questa famiglia”

E ancora: “Prima di rinnovare era quella di andare a giocare le coppe, la possibilità non c’è stata e per questo sono rimasto. Ho fatto cinque anni di contratto, adesso sono contento qui. Poi non è detto, un domani si vedrà”.