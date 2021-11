Berardi: “Meritavamo la vittoria: Felicissimo, complimenti a tutti. Decimo gol al Milan? Porta fortuna. E a Sassuolo…”

Domenico Berardi, obiettivo per il mercato della Fiorentina, protagonista contro il Milan a San Siro col suo Sassuolo, intervistato da DAZN al termine della partita ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Ecco le sue parole: “Sono felicissimo, sembra di vivere un sogno, alla grande. Meritavamo la vittoria perché abbiamo fatto ottime gare senza raccogliere quanto meritato. Oggi eravamo in un campo difficile contro la capolista, e abbiamo fatto una gran partita: complimenti ai ragazzi!”. Prosegue: “10 gol al Milan in carriera? Mi porta fortuna: ho sempre segnato con loro e spero di continuare così”. “Bocchigliero ha messo un cartello in mio onore, anche Sassuolo? Ringrazio i miei compaesani, mi fanno sentire sempre il loro calore pure essendo un paesino di pochi abitanti. A Sassuolo non lo so, vediamo cosa faranno”.