Bergomi: “Scoprii che persona era Prandelli quando allenava il Parma. Gli sono vicino in questo momento difficile”

L’ex calciatore, oggi opinionista di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato dell’ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli a TMW Radio: “Voglio bene a Cesare. Mi ricordo che poco dopo aver smesso di giocare sono stato una settimana con lui mentre era in ritiro con il Parma. Con me è stato gentilissimo. Capisco le difficoltà, tutti noi le viviamo. Siamo in un mondo caratterizzato dai social, che spesso diventano un ricettacolo di cattiverie e maleducazione. Cesare è una persona sensibile, che ama la sua città e quello che sta facendo: lo capisco, mi viene da stargli vicino ed abbracciarlo”.