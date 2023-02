Berlusconi si guarda intorno alla ricerca di nuovi investitori per far crescere il suo Monza

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il Monza di Silvio Berlusconi è alla ricerca di nuovi investitori per velocizzare la crescita del club. Al momento non ci sono piani ufficiali per aumentare il capitale del club, ma la pista più percorribile sembra essere quella dell’ingresso in società di un socio di minoranza.

Non è in discussione, però, il fatto che il potere decisionale nella società brianzola rimarrà negli anni a venire alla coppia Berlusconi-Galliani.