Bernardeschi gioca poco e si prende pure le colpe: per i bianconeri è ormai un ex

Subentrato due volte, sia in semifinale contro il Milan che in finale contro il Napoli, prestazioni al limite del disastroso. Non è ricominciata al meglio la stagione di Federico Bernardeschi, ex Fiorentina che ieri sera ha perso la finale di Coppa Italia con la sua Juventus. Una ripresa in linea con tutta l’altalenante esperienza dell’attaccante carrarese al club bianconero, tanto che il club di Agnelli si sarebbe convinto a usarlo come pedina di scambio per arrivare ad altri obiettivi di mercato, uno su tutti Zaniolo. A riportarlo è calciomercato.com

