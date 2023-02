Berni: “E’ un problema se il migliore in campo della Fiorentina è sempre il portiere. Il Braga…”

L’ex portiere dell’Inter Tommaso Berni, cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, ha parlato al canale Twitch di tuttomercatoweb.com, commentando la partita che i viola affronteranno in Portogallo contro il Braga, squadra in cui ha militato. Queste le sue parole: ” Il calcio portoghese sembra minore, ma possono tesserare quanti brasiliani vogliono e il livello di tecnica è altissimo, non me lo aspettavo. Mi facevano diventare un po’ matto. Fu un’esperienza bellissima. Ci sarà una partita particolare perché la mia Fiorentina non sta vivendo un grandissimo momento, ma speriamo riesca almeno in Conference a fare un’ottima prestazione. Lo stadio è qualcosa di impressionante, uno dei più particolari che abbia mai visto”.

E sui portieri: “Terracciano sta facendo bene, poi se la squadra non gira… È un problema se il portiere è sempre il migliore in campo. Sirigu ha fatto dei campionati importantissimi al PSG, ha esperienza e completa un pacchetto importante di portieri. Italiano? E’ un ottimo allenatore, ha grandissime idee e per Firenze è ‘tanta roba’. Mi auguro non ci siano stravolgimenti, ci vuole pazienza. All’estero danno questa possibilità, l’ho imparato per esperienza personale. La Fiorentina ha avuto anche un po’ di sfortuna”.