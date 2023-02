Berni: “Era normale che a gennaio non arrivasse un attaccante, ma la Fiorentina ha la ‘coperta corta’. Braga? I gigliati passeranno il turno”

L’ex portiere della Fiorentina Tommaso Berni, ha parlato così a Italia 7: “E’ normale che Italiano sia un po’ teso, in difficoltà. Però mi sembra che la coperta della Fiorentina sia decisamente corta. I viola sono in “ballo” per tre competizioni. Contro il Braga ci sarà da soffrire, ma penso che nel doppio confronto la Fiorentina riuscirà a passare il turno”.

Poi ha proseguito: “In campionato i viola sono un po’ attardati, ma il mercato non ha certo aiutato. Secondo me era normale e scontato che non arrivasse un attaccante a gennaio”.