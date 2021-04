Berni: “Quarta acquisto indovinato, la Fiorentina però non riesce a sviluppare gioco”

L’ex Fiorentina Fabrizio Berni è intervenuto a Lady Radio parlando della squadra viola: “In questi anni ho apprezzato sia Milenkovic che Pezzella, il primo è un giovane che è forte e segna. Forze a volte usa troppo la potenza fisica e l’irruenza. Il secondo ha sempre avuto un buon rendimento anche se quest’anno ha avuto una flessione negativa derivata dall’andamento della squadra. Poi Caceres che è affidabile, in più c’è la sorpresa felice Quarta che mi sembra veramente un acquisto indovinato. Nonostante ciò qualche problema c’è in difesa, ma mi sembra anche che la Fiorentina non riesca a sviluppare gioco”