Berti: “C’è rammarico per la sconfitta in Coppa Italia: la Fiorentina ha fatto la partita. Si poteva portare a casa anche con il peggiore dei tre attaccanti dell’Inter”

L’ex portiere, tra le altre, della Fiorentina Gianluca Berti è intervenuto a Radio Toscana per parlare della sconfitta in finale di Coppa Italia, in particolare di Pietro Terracciano: “Non vedo particolari responsabilità. Magari sul secondo gol poteva fare meglio, ma lì il grande errore l’ha fatto Quarta. In generale, proprio la squadra ha sbagliato poco: ha pagato un’uscita errata su fuorigioco, poi è prevalsa un’Inter più forte della Fiorentina. Però c’è rammarico perché la partita l’ha fatta la Viola”.

Sull’Inter: “Non a caso è in finale di Champions. Già è difficile scegliere l’attaccante peggiore dei tre nerazzurri: se la Fiorentina avesse avuto il meno forte tra questi, ci sta che la portasse a casa lei. Normale che le dimensioni siano diverse, però non si è vista una differenza abissale nella partita secca”.

Sulla finale di Conference League: “Vedo la Fiorentina un gradino sopra al West Ham. Gli inglesi sono un’ottima squadra pur non essendo squadra: se li prendi singolarmente sono ottimi giocatori, ma il gruppo non è unito”.