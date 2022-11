Bertoni: “La Fiorentina chieda scusa a Nico Gonzalez. La colpa, però, è dello staff medico dell’Argentina”

L’ex attaccante argentino della Fiorentina Daniel Bertoni, ha rilasciato un’intervista al Corriere Fiorentino prima di volare in Qatar per essere ambasciatore della federcalcio albiceleste. Tra i temi toccati anche l’infortunio di Nico Gonzalez, del quale ha detto: “Bisognerebbe conoscere a fondo la situazione, ma visto che tornerà a casa infortunato qualcuno dovrebbe chiedergli scusa per quello che ha detto. I medici argentini avrebbero dovuto seguirlo meglio. La colpa è loro se siamo arrivati a questo, non certo dello staff viola. Forse avrebbe dovuto stringere i denti e giocare almeno qualche partita con la Fiorentina. È un calciatore fragile”

“Le parole di Barone? Deve avere l’umiltà di rivederle dopo quest’infortunio. Non so se Nico si è sempre comportato bene con la Fiorentina, ma qualcosa da rivedere c’è sicuramente. La Fiorentina merita rispetto. I fiorentina vogliono vedere attaccamento alla maglia. Quando vuoi vendere un giocatore, difficilmente strappi un prezzo alto. Lui è un buon giocatore, fa pochi gol ma dribbla bene. Però si possono vincere le partite anche senza Nico. Non è Maradona, Antognoni o Batistuta per intendersi”.

“Con la Fiorentina ho parlato di Julian Alvarez, ma ormai è andato al City. Si prendeva con 25 milioni, non pochi. Ma ora ne vale già molti di più. Ora non vedo grossi profili sui cui puntare. Alla Fiorentina servono giocatori veri”