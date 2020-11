Bertoni: “Ribery non ha una squadra che lo accompagna, sarà un po’ deluso. Non è possibile che la Fiorentina non abbia un grande centravanti”

L’ex attaccante della Fiorentina Daniel Bertoni a Radio Bruno Toscana ha parlato così della situazione della Fiorentina attuale: “Ribery non ha una squadra che lo accompagna, sarà un po’ deluso. Non c’è l’attaccante che Firenze aspetta, la società dovrà fare un investimento per prenderne uno. Non penso sia possibile che la Fiorentina non disponga di un grande centravanti un goleador, i giovani vanno bene ma io parlo di un’altra cosa”.

