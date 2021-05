Biasin: “Ho qualche dubbio su Scamacca, Vlahovic è da top club”

Il giornalista sportivo Fabrizio Biasin, durante un collegamento a Radio Sportiva, ha avuto modo di commentare la stagione di due giovani attaccanti della Serie A: il centravanti del Genoa Scamacca e quello della Fiorentina Dusan Vlahovic. Queste le sue parole: “Nel resto d’Europa quando un giocatore gioca bene e dimostra di essere forte, viene considerato forte. Può avere 15 anni o 20: se sei forte sei forte. In questo specifico caso ho ancora qualche dubbio su Scamacca, a cui secondo me serve ancora qualche anno in più per trovare la giusta maturazione. ho meno dubbi su Vlajovic. L’attaccante della Fiorentina è già un giocatore da grandissima squadra. Poi sulle valutazioni economiche adesso ogni commento trova il tempo che trova: in questa fase pandemica del calcio i prezzi dei cartellini è una questione molto più mediatica che reale. Di sicuro per me Vlahovic può fare al caso di qualunque grande squadra europea“