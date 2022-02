Bigica: “Ci tenevo molto a vincere contro la Fiorentina. Mercoledì Vlahovic accuserà il colpo”

Questo pomeriggio, al termine della partita vinta contro la Fiorentina di Alberto Aquilani, il tecnico del Sassuolo Primavera Emiliano Bigica ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“Ero a conoscenza che quello di oggi fosse un appuntamento difficile per i tanti impegni ravvicinati, ho chiesto uno sforzo ai ragazzi dicendo ai ragazzi di essere intensi e di non andare ai loro ritmi. Siamo stati bravi ad essere aggressivi e abbiamo avuto un buon palleggio nella loro metà campo. Sono soddisfatto del risultato perché come sapete a questa partita ci tengo sempre particolarmente, c’è stata una prestazione collettiva altrimenti con la Fiorentina non riesci a vincere. Non voglio fare nomi ed ho visto una squadra spingere sempre, siamo stati anche fortunati in alcuni episodi. Per me non è una gara normale, sarei ipocrita a dirlo, ci tenevo e i ragazzi mi hanno fatto un bel regalo. Il campionato è equilibrato, la Roma è più forte ma le altre devono avere continuità. Che accoglienza mi aspetto per Vlahovic mercoledì a Firenze? Sarà una partita calda. La Fiorentina ha fatto un bel colpo perché a giugno quei soldi non li avrebbe presi. Lui ha dato tutto per quella maglia ma il percorso della carriera ti porta a fare scelte inevitabili. Nonostante lui abbia le spalle larghe all’inizio accuserà il colpo. Io alla Juve? No dovevo andare da altri parti ma la Fiorentina dimostrò di volermi ma il calcio ora è cambiato, non c’è più quell’attaccamento e non si comprendono le acerrime rivalità perché decidono i procuratori”.