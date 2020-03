Bigica: “La sosta forzata ci è servita per recuperare. Domani partita importantissima, i ragazzi devo capire che…”

Il Mister della Primavera, Emiliano Bigica ha parlato sui media viola della partita in programma per domani contro il Napoli: “Questa situazione di incertezza ha fatto sì che i turni siano stati spezzettati, noi abbiamo giocato l’ultima volta a Torino il 19 Febbraio. E’ una partita fondamentale nel nostro campionato, un periodo per recuperare ci serviva e da quando abbiamo ripreso l’attività a Natale abbiamo giocato sempre ogni tre giorni, partite dove abbiamo speso tante energie anche nervose. Questa sosta forzata ci ha fatto bene per recuperare la condizione fisica. Tutto si è focalizzato su questo aspetto. La sosta lunga però mi fa preoccupare perchè i miei ragazzi devono capire l’importanza della partita e non guardino la classifica. Vincendo inizieremmo bene il ciclo di tre partite consecutive che ci aspetta”.