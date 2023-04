Biraghi: “Abbiamo commesso l’errore di innervosirci, io per primo. E’ successo l’impensabile, ma ora vogliamo arrivare fino in fondo”

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la partita con il Lech Poznan: “E’ successo l’impensabile, però per fortuna siamo riusciti a passare. L’errore nostro, mio in primis, è stato quello di innervosirsi. L’arbitro fa delle scelte e, anche quando sbaglia, non possiamo farci condizionare”.

E poi ha aggiunto: “Il nostro percorso è stato veramente lungo, iniziato già ad agosto con i play off contro il Twente. Adesso aspettiamo il nostro avversario e ci prepareremo al meglio, daremo l’anima perché vogliamo arrivare più lontano possibile”.