Biraghi figliol prodigo, ma la Fiorentina cerca un suo alter ego per la fascia sinistra

Nella recente conferenza stampa il DS viola Daniele Pradè non è sembrato particolarmente interessato ai nomi fatti dai giornalisti. Strategia? Verità? Questo lo sapremo solo alla fine di questa sessione di mercato. Tra i tanti dubbi però, Pradè ha aperto all’acquisto di un esterno/terzino sinistro in grado di adattarsi al 3-5-2 di Iachini. In realtà la Fiorentina il suo esterno lo ha già scelto, con il ritorno in viola di Cristiano Biraghi e il suo rinnovo del contratto che arriverà a breve.

I nomi che si sono fatti per la fascia sinistra però, quello di Spinazzola su tutti, fanno pensare non a una seconda scelta rispetto a Biraghi, ma a un giocatore che con l’ex Inter può giocarsi il posto. Attualmente sulla sinistra c’è solo lui, ma un po’ di sana competizione potrebbe giovare sia a lui che al giocatore in arrivo. Biraghi figliol prodigo, ma la fiducia di Iachini (che lo ha rivoluto a Firenze) è ancora tutta da conquistare.