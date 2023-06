Biraghi: “Italiano è totalmente dipendente dal calcio. E’ il capitano della nave e noi membri dell’equipaggio lo seguiremo in battaglia”

A poche ore dalla finale di Conference League, il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha parlato sul sito della Uefa del tecnico gigliato, Vincenzo Italiano, dicendo: “Penso che l’allenatore sia dipendente dal calcio. Voglio dire, ci dice che il calcio è la sua vita. Parla sempre di calcio, lavorando per migliorare e imparare ogni giorno. Negli ultimi due anni, non l’abbiamo mai visto compiaciuto. La sua capacità di comunicare la sua passione penso che sia molto importante per noi, perché tutti noi sentiamo il bisogno di migliorare ogni giorno”.

E poi ha aggiunto: “Siccome è il capitano della nave e pensa sempre al calcio, anche prima di andare a dormire – ammesso che ci vada a dormire – è ovvio che tutti noi membri dell’equipaggio lo seguiremo in battaglia”.