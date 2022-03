Biraghi spera ed è rimasto da solo

Venerdì il ct dell’Italia, Roberto Mancini, diramerà la lista per la semifinale del 24 marzo contro la Macedonia del nord e in caso di vittoria lo spareggio di martedì 29 contro la vincente di Portogallo-Turchia.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, c’è un solo giocatore della Fiorentina che può sperare nella chiamata del selezionatore: il capitano, Cristiano Biraghi.

Sulla fascia sinistra del resto non è che ci siano molte alternative valide per il selezionatore azzurro, considerando anche il fatto che Leonardo Spinazzola ancora non è disponibile nonostante siano passati diversi mesi dal suo grave infortunio patito agli ultimi Europei.