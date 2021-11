Biraghi: “Una sconfitta che a raccontarla non ci si crede, siamo sconvolti. Se si alza l’asticella dobbiamo essere perfetti”

Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, è deluso per la sconfitta patita dalla squadra contro l’Empoli: “Non saprei cosa dire – inizia così sul sito ufficiale viola – sono e siamo sconvolti. Perdere una partita così fa male, perché rispetto alle ultime trasferte avevamo creato molte più occasioni, poi siamo stati ingenui a prenderne due. A raccontarla non ci si crede”.

Poi aggiunge: “Sicuramente uno dei motivi della sconfitta è che quando crei così tante occasioni, devi sfruttarle al massimo. Fuori casa è normale che la squadra che ti ospita alzi la pressione alla fine, con le occasioni create devi garantirti un vantaggio più ampio. Cosa ci passa per la testa? La Fiorentina è cambiata, merita la classifica che ha, forse merita qualcosa in più, stiamo facendo un grande precorso. Se si alza l’asticella della classifica si deve alzare il livello generale. Non ci possono essere disattenzioni, bisogna fare tutto simile alla perfezione”.

C’è la possibilità di riscattarsi subito per i viola: “E’ una buona cosa giocare subito, ci facciamo un esame di coscienza tutti e martedì ci aspetta un’altra gara”.