Boateng inserito tra i partenti: E se l’attaccante se ne va, ecco che arriva…

Con l’arrivo di Cutrone, la Fiorentina ha definitivamente chiuso tutti i giochi in attacco? Non proprio. Kevin Prince Boateng è stato inserito nell’elenco dei possibili partenti. Di ammiratori il giocatore ne ha ancora sia nel nostro paese che all’estero. Se dovesse essere ceduto ecco che potrebbe aprirsi una trattativa con la Sampdoria per Caprari, attaccante poliedrico, che può ricoprire tutti i ruoli nella zona offensiva.