Bocci: “Commisso ha speso ma anche incassato tanto, Italiano ha le sue colpe. Kouame? Tra i migliori fino alla pausa, poi…”

A Radio Bruno il giornalista Alessandro Bocci ha fatto il punto sulla situazione viola, ripartendo da Commisso:

“Credo che Commisso abbia speso tanto, ha speso sul Viola Park che è una grande vittoria. Sul fronte squadra è vero che ha speso tanto ma ha anche incassato tanto, non gliene faccio una colpa. Penso che la Fiorentina sia più forte ad esempio del Bologna, non è colpa del mercato se la squadra è tredicesima. Con la perdita di Torreira, la cessione di Vlahovic e l’infortunio che ci ha privato di Nico la Fiorentina abbia perso rispetto alle 6-7 con cui competere per l’Europa. In questo senso, stimo Italiano ma deve fare un salto di qualità, anche lui ha le sue responsabilità. Il problema non è solo fare gol perché la squadra va a 1 all’ora, è prevedibile e gli attaccanti faticano.

Sirigu? Bisogna vedere la condizione, non credo che sia al 200% di condizione. Me lo aspetto però con l’Empoli, dato che Juve e Braga sono due impegni delicati. Vorrei capire anche da Italiano se Terracciano lo vede un po’ appannato, col Bologna non ha fatto un errore gigantesco però non mi sembra al massimo della sua condizione. Credo che si vada su un ballottaggio alla lunga distanza. Kouame? Ho caldeggiato Kouame per gran parte della stagione, fino al Mondiale è stato tra i migliori. Nel 2023 però non mi ha mai convinto, in nessun ruolo, però magari Italiano lo vede in forma”.