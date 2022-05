Bonaventura: “E’ stato bello tornare al gol davanti ai nostri tifosi. La vittoria contro la Roma ci dà fiducia e alimenta la speranza di arrivare in Europa”

Dopo un periodo non semplice alla prese con l’infortunio, Giacomo Bonaventura è stato protagonista della vittoria contro la Roma di lunedì scorso. Di questo e molto altro ha parlato proprio il centrocampista ex Milan ai microfoni del club viola: “E’ stato bello tornare al gol, era da un po’ che non segnavo. Ci tenevo a tornare in condizione per aiutare la squadra. Sono riuscito anche a segnare ed è stata senz’altro una bella serata. Avevo tanta voglia di esultare dopo le ultime settimane non semplici dove ho dovuto fare i conti con dei problemini al ginocchio. Quando sono arrivato a Firenze lo stadio e gli spalti erano praticamente chiusi, e quindi non ho mai avuto la possibilità di condividere con la gene la gioia dopo un gol. Quest’anno invece nelle partite in casa c’è sempre stata una grande atmosfera e questo si è visto anche nei risultati. La vittoria contro la Roma ci ha unito ancora di più in vista dell’ultima gara in casa con i nostri tifosi”.

E ancora: “Quando venivo a giocare qui con altre maglie mi ricordavo di un’atmosfera particolare. Quando poi vivi lo stadio da calciatore della Fiorentina ti rendi conto che c’è tanto amore nei confronti dei giocatori. Mi ha colpito che anche chi gioca meno o vive un momento di difficoltà venga comunque sempre sostenuto dai tifosi, e questa è una bella cosa. Vincere contro la Roma ci dà fiducia e consapevolezza, oltre che la speranza di continuare a lottare per l’Europa, visto anche i passi falsi che avevamo avuto nelle scorse settimane. Adesso sarà importante dare seguito lunedì contro la Samp. C’è qualche rammarico, avremmo potuto avere qualche punto in più, ma il passato è passato e ci concentriamo sulle gare da giocare”.

Infine: “A Firenze ho trovato il giusto equilibrio sia dentro che fuori dal campo. Sono molto felice qua. Italiano? Da giocatore era già un allenatore in campo. Io ero giovanissimo e mi consigliava già a quei tempi. Adesso l’ho ritrovato uguale, un maniaco della tattica. Ho un bellissimo rapporto con lui”.