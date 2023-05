Bonaventura: “Kouame uomo squadra, sempre positivo, sempre con il sorriso”

Giacomo Bonaventura ha pubblicato sui propri profili social una foto in compagnia di Christian Kouame, he ieri è entrato in campo rivelandosi fondamentale per la Fiorentina, vittoriosa per 2-1 sulla Roma di Mourinho. Il centrocampista viola ha scritto:

“Grande fratello, uomo squadra. Sempre positivo, sempre con il sorriso”. Già dopo la partita a Basilea, l’ivoriano si era distinto per i suoi pazzi festeggiamenti, nonostante non fosse sceso in campo in Svizzera. Un clima che fa bene a tutto lo spogliatoio in vista della partita contro il West Ham in finale di Conference League.