Bonaventura: “La prestazione c’era stata anche altre volte ma mancava il risultato. La squadra sta bene, finiamo bene sia in Italia che in Europa”

Parola anche al centrocampista viola Jack Bonaventura, che parla così a Sky:

“Stasera abbiamo fatto una prestazione importante, l’avevamo fatta anche le settimane scorse ma è arrivato il risultato stavolta. Dobbiamo recuperare un po’ di punti in campionato, la squadra mi sembra che stia molto bene, dobbiamo continuare così. Prepariamo ogni partita cercando di mettere in difficoltà l’avversario, in Europa si gioca un calcio un po’ diverso, in Italia c’è più tattica ma le prestazioni ci sono state e questo ci dà fiducia per il finale di stagione.

Più avanti per allungare la carriera? Dieci metri più avanti o indietro cambia poco, specialmente contro squadre che fanno girare la palla così, bisogna pressare dappertutto. Il Milan? Sono sempre molto teso quando ci gioco contro, per me giocare a San Siro era una roba fantastica. Quando andai via purtroppo non c’erano i tifosi, però quando sono tornato a San Siro due anni fa mi hanno fatto un applauso incredibile, un’esperienza indimenticabile”.