Bonaventura pensa all’addio al Milan, Raiola: “Forse prenderemo altre strade”. E la Fiorentina continua il corteggiamento

“Rinnovo? Gioca poco e non è contento. Chissà, magari prenderemo altre strade…”. Sibillino ma non troppo Mino Raiola, interpellato sul futuro di Jack Bonaventura, in scadenza con il Milan nel prossimo giugno. Il centrocampista fa gola nonostante i 31 anni che compirà il prossimo agosto e qualche infortunio pesante alle spalle. E la fa anche alla Fiorentina, come riportato da Calciomercato.com, con la società viola che negli ultimi mesi ha manifestato più volte il suo interesse. Attenzione però anche alla Roma e ad un’eventuale pista estera per il marchigiano.