Borghi: “Fiorentina spettacolare in Portogallo. Il Braga ha pagato l’assenza di due fattori. Jovic e Cabral sarebbero una coppia molto interessante, ma…”

Il giornalista Stefano Borghi ha commentato la vittoria della Fiorentina contro il Braga sul proprio canale YouTube: “Ho visto una Viola spettacolare in Portogallo. Sottolineo che lo Sporting è di gran lunga migliore rispetto a quanto vista ieri sera, ma ha pagato la perdita di Vitinha a gennaio e il suo chiarissimo punto debole, ovvero la coppia centrale di difesa. Ciò ha portato la possibilità di approfittarne alla squadra viola, che ha finalmente giocato da Fiorentina, cosa che si è vista poco spesso in questa stagione”.

Sugli attaccanti viola: “Viste le difficoltà incontrate dalla squadra, pensare a uno 0-4 con due gol di Jovic e due di Cabral è un sogno che si avvera. Il serbo è capocannoniere della Conference League: c’è differenza di livello, ma non basta per giustificare il suo non rendimento in campionato. Cabral ha una situazione diversa, è un fattore più psicologico perché non si sente titolare. Continuo a pensare che sarebbero una coppia molto molto interessante, ma non si possono ribaltare i piani di un tecnico che basa il proprio credo su questo calcio”.

E aggiunge: “Vero, in campionato la Fiorentina non ha molto da chiedere, ma deve assolutamente ritrovarsi e cambiare la classifica, facendo una striscia di bei risultati per poi puntare evidentemente sulle Coppe. La squadra continua a dipendere dalla capacità di concretizzare il proprio gioco: (quasi) tutto passa dai numeri realizzativi”.