Borghi: “Ora la Fiorentina può ambire a traguardi impronunciabili. Chi ha detto che i viola debbano essere l’ottava sorella?”

Sul proprio canale YouTube il giornalista e telecronista di DAZN Stefano Borghi è tornato sulla partita con l’Empoli e in generale sul momento della Fiorentina: “Domenica ci sono state delle decisioni arbitrali che non hanno convinto, ma i Viola hanno vinto grazie alla prestazione. Credo che la Fiorentina abbia fatto quel passo definitivo che chiedeva Italiano, e che potrebbe aprire a scenari impronunciabili”.

E poi ha aggiunto: “Se la Fiorentina trova gol da gente come Gonzalez, Ikonè e Sottil, può vincere parecchie partite da qui a fine stagione. La classifica dice 50 punti in trenta giornate, il che è già un risultato rispetto alle scorse stagioni. I viola non devono essere per forza l’ottava sorella, ma possono lasciarsene dietro qualcuna. Ciò che fa la differenza nella squadra di Italiano è il gioco, l’idea di calcio, la filosofia”.