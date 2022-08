Borghi: “Quello degli insulti negli stadi è un problema di tutta la società. Dodô è uno dei migliori terzini del campionato”

Sul proprio canale YouTube il giornalista e telecronista di DAZN Stefano Borghi ha parlato di Fiorentina–Napoli: “Dispiace vedere scene come quelle che hanno coinvolto Spalletti, certi comportamenti andrebbero sradicati dagli stadi. E’ un problema di tutta la nostra società. Passando all’analisi della partita, ho visto una Fiorentina che nel mese di agosto è migliorata. Non dimentichiamoci le quattro partite in pochi giorni e il pesantissimo impegno di Conference League contro un avversario ostico come il Twente. Italiano ha centrato i primi obiettivi e lo 0-0 di ieri sicuramente gli è piaciuto”.

E poi ha aggiunto: “La squadra viola sta dando risposte, crescendo sul piano atletico e non solo. Barak appena arrivato ha giocato novanta minuti, da mezzala dovrà cambiare la sua attitudine ma lo può fare. Ovviamente la Fiorentina non ha tenuto la stessa intensità per tutta la partita, ma è stata intelligente nell’ovviare a questo calo. Dodô è uno dei migliori terzini del campionato, ieri si è dimostrato abile in entrambe le fasi. Gigantesco poi Amrabat, che in quel ruolo sembrava spaesato e invece Italiano è riuscito a recuperare anche lui”.