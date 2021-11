Borja Mayoral, cresce l’interesse del Crystal Palace: gli inglesi si intromettono nella trattativa tra Real, Roma e Fiorentina

La Fiorentina continua a monitorare la situazione di alcuni nomi che le vengono accostati da diverso tempo in vista del mercato di gennaio. Tra questi c’è sicuramente Borja Mayoral, attaccante del Real Madrid in prestito alla Roma ma considerato un esubero di cui liberarsi a gennaio da Mourinho, che non l’ha praticamente mai impiegato in questa stagione.

Ultimamente, però, la situazione è leggermente cambiata: pare che la società gigliata stia un po’rivalutando l’interesse per Majoral. Ma il Real vuole venderlo (ad Ancelotti non interessa) e chiudere la trattativa: ecco che da qualche settimana l’interesse crescente del Crystal Palace per lo Spagnolo potrebbe favorire gli inglesi in questa trattativa, anche perché sarebbero disposti a chiudere subito per l’acquisto. Ergo, se la società viola è veramente interessata deve premere sull’acceleratore, onde evitare uno spiacevole inserimento degli inglesi nella trattativa.