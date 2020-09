Borja Valero-Fiorentina: Lunedì è il giorno decisivo

Borja Valero e Fiorentina di nuovo insieme. Doveva essere oggi il giorno decisivo per l’arrivo del centrocampista spagnolo a Firenze, ma purtroppo i tempi si sono leggermente dilatati. Il giocatore infatti arriverà in città nella giornata di lunedì per svolgere le consuete visite mediche, per poi in un secondo momento mettere la firma sul nuovo contratto che lo legherà al club viola.

Dopo le tre stagioni all’Inter, dove percepiva uno stipendio di circa 3 milioni netti a stagione, Borja Valero ha rifiutato ogni qualsiasi tipo di offerta per giurare amore vero alla Fiorentina: Hellas Verona, Parma e Genoa avevano presentato contratti pluriennali e a cifre molto superiori a quelle offerte dalla dirigenza viola, ma lo spagnolo ha rimandato al mittente ogni volta. La volontà anche questa volta diventa fondamentale per la chiusura della trattativa: la Fiorentina infatti ha presentato al classe ’85 un contatto annuale a circa un milione di euro.