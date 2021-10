Borja Valero: “Grande prova di una Fiorentina in lotta per l’Europa. Vlahovic parla coi numeri e può crescere tanto, Saponara sta ripagando la fiducia di Italiano”

Al termine della bella vittoria della sua Fiorentina contro lo Spezia al Franchi, l’ex centrocampista gigliato Borja Valero a Dazn offre il suo commento sulla prova dei viola soffermandosi anche su alcuni singoli: “La Fiorentina oggi ha fatto una grande partita ed è lì in lotta per l’Europa, si prospetta un campionato molto interessante. La pressione della Fiorentina con lo Spezia è stata altissima ed i tanti palloni recuperati hanno permesso alla squadra viola di calciare tantissime volte in porta.

Vlahovic? I suoi numeri sono pazzeschi e parlano chiaro, è cresciuto tantissimo nel 2021, ed ha ancora margini di crescita. Vedremo dove potrà arrivare, sono felice per lui. Dopo la prova opaca di Venezia e l’episodio del rigore col Cagliari è tornato quello di sempre ed ha fatto una tripletta fantastica.

Saponara? Italiano gli ha dato tantissima fiducia, lo ha esaltato, e lui sta ripagando il mister. Il ruolo degli esterni è molto importante per Italiano, Saponara è un calciatore di enorme qualità”.