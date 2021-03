Brambati: “Prandelli non è l’allenatore adatto ad una squadra che deve salvarsi come la Fiorentina e forse neanche per il campionato italiano”

L’ennesima sconfitta della Fiorentina ha complicato nuovamente la classifica del club gigliato. Così a salire sul banco degli imputati è toccato, come spesso accade, all’allenatore viola, Cesare Prandelli. Ai microfoni di TMW Radio l’ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati ha espresso il suo punto di vista riguardo alla partita di ieri sera e non solo:

Che ne pensa della vittoria della Roma a Firenze? “La Roma si è costruita una classifica che va al di là dei suoi valori di organico. Fonseca ha fatto un grande lavoro. E’ stata molto costante, anche se con le medio-piccole. La Fiorentina? Prandelli non è l’allenatore adatto ad una squadra che deve salvarsi e forse neanche per il campionato italiano. Così come non era adatto Di Francesco a Cagliari. Se la Roma continua a essere così costante, può andare in Champions”.