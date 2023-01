Brekalo a un passo dalla Fiorentina! La strategia del club viola per chiudere nelle prossime ore

Pur essendo sempre rimasto nell’orbita della Fiorentina, Josip Brekalo sembrava ormai diretto verso altre squadre. Nelle ultime ore, invece, la situazione è completamente cambiata. Secondo Gianluca Di Marzio, il trequartista classe 1998 del Wolfsburg è a un passo dal trasferimento a Firenze.

Considerando la concorrenza di Monza e Getafe, la Fiorentina conta di chiudere l’operazione entro 48-72, al fine di anticipare tutti. L’idea dei dirigenti viola per convincere il Wolfsburg è quella di lasciare al club tedesco una percentuale sulla futura rivendita. Brekalo, che in questa stagione ha collezionato solo 6 presenze in Bundesliga, è in scadenza a giugno 2023.