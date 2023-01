Brekalo: “Avevo varie opzioni, ma la Fiorentina è sempre stata la prima scelta. Tra due settimane sarò pronto per giocare”

Arrivato in città nel tardo pomeriggio, il nuovo giocatore della Fiorentina (in attesa dell’ufficialità) Josip Brekalo ha parlato a Sky Sport: “Firenze secondo me è la città più bella d’Italia, venire qui rappresenta un passo avanti per la mia carriera. La Fiorentina è sempre stata la prima scelta tra le varie opzioni che avevo a disposizione, sia in Italia sia in Spagna. Voglio fare meglio rispetto agli anni passati, migliorando ancora. Quando non giochi molto non puoi essere al cento per cento, ma dopo due settimane insieme alla squadra sono sicuro che sarò pronto per scendere in campo. Domani incontrerò Italiano e parlerò con lui. Numero di maglia? Ho scelto il 77, perché ho sempre avuto il 7 e qui voglio rendere il doppio”.