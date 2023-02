Brekalo: “La Fiorentina è il miglior club della mia carriera. Nel calciomercato non si sa mai, ma è sempre stata la mia prima scelta”

Il calciatore della Fiorentina Josip Brekalo ha parlato nella conferenza stampa di presentazione. Ecco le sue parole: “La Fiorentina è un grande club, tutti i giocatori sono forti. Mi piace molto anche il modulo usato da Italiano: alla Dinamo Zagabria sono emerso con il 4-3-3. Quando arriverà il mio momento, darò tutto per aiutare la squadra”.

Sul suo mancato riscatto al Torino: “Probabilmente avevo altri orizzonti. Mi sarei aspettato di esserci al Mondiale, ma non è stato così. Dopo due o tre mesi, ho capito che avrei dovuto cercare altre mete. La Fiorentina credo che sia il miglior club dove abbia la possibilità di giocare nella mia intera carriera“.

E aggiunge: “La Fiorentina è sempre stata la prima scelta. Nel mercato non sei mai sicuro, almeno finché non arriva la firma sul contratto, ma sono molto felice che sia andata così. Condizione? Quando non giochi per tre mesi, sicuramente non sei al massimo livello, ma non ho rimediato infortuni in questo periodo. Aspetto soltanto il mio momento“.

Sulle prime parole di Italiano: “Come prima cosa, il mister mi ha detto: ‘Devi fare gol’. Questo credo che sia abbastanza esplicativo, e ho compreso il mio compito. Croati della Fiorentina? Ricordo Kalinic, ma soprattutto ho parlato con Badelj: mi ha detto che la Fiorentina rimarrà per sempre nel suo cuore e che questo club è come una grande famiglia”.