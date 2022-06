Bressan: “Piatek e Cabral? Non bastano. Se la Fiorentina prendesse Belotti sarei un po’ più tranquillo. Portiere? Punterei su Vicario”

L’ex viola Mauro Bressan ha parlato così a Radio Toscana facendo il punto sul mercato viola e sulla prossima stagione che rivedrà a Fiorentina impegnata in Europa: “Innanzitutto spero che la Fiorentina possa passare il play-off ed entrare in Conference League. Dovrà essere allestita una rosa all’altezza con dei doppioni per ogni ruolo. Piatek e Cabral non so se basteranno per l’attacco. Se arrivasse un giocatore come Djuric bene, ma spererei che arrivasse un centravanti un po’ più pronto. Belotti? Ha una situazione da definire, o rinnova col Torino o prenderà un nuovo treno. Da tifoso viola, se prendessero il capitano granata, sarei un po’ più tranquillo”.

E ancora su Torreira: “A 15 milioni l’avrei riscattato senza alcun dubbio. L’uruguaiano è’ stato importantissimo nella stagione della Fiorentina. Se però mi metto nei panni della società e ci sono stati dei problemi sulle commissioni, magari parliamo di una situazione che non conosciamo fino in fondo”.

Infine sul portiere: “Vicario ha fatto una grandissima stagione. E’ in rampa di lancio e potrebbe avere anche un futuro nella nostra Nazionale. Gollini buon portiere, ma quest’anno ha giocato poco. Infine Cragno non lo vedo così affidabile, gli preferisco Vicario”.