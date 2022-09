Bressan: “Questa pausa arriva nel momento giusto, permetterà alla Fiorentina di recuperare tanti calciatori. Quello di domenica non è il credo calcistico di Italiano”

L’ex centrocampista della Fiorentina Mauro Bressan, a Radio Toscana, ha analizzato così il momento dei gigliati: “Le vittorie fanno solo bene, dopo la batosta in Turchia serviva una vittoria, per il morale e per poter ripartire. Questa pausa arriva nel momento giusto, permetterà alla Fiorentina di recuperare tanti calciatori. Italiano ha provato a cambiare qualcosa, anche se non penso sia il suo credo calcistico quello di domenica”.

Poi ha proseguito: “Attualmente Cabral e Jovic non sono in forma. Kouame ha caratteristiche diverse, non lega il gioco, ma va tanto in profondità creando disordine. Penso che sia stata una soluzione di emergenza”.