Brovarone: “Il progetto vero non inizierà nemmeno il prossimo anno. La conferma di Iachini mi è sembrato un modo per prendere ancora tempo”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Per quanto riguarda Chiesa e Milenkovic è un discorso di parole date. Sul primo Commisso è stato chiaro, se arriva l’offerta giusta e il ragazzo vuole partire lo accontenterà. Vlahovic? Penso non si sia trovato con Iachini. Ma devo dire che l’allenatore ha gestito bene la situazione, anche ieri gli ha risposto a tono quando si è lamentato dopo la sostituzione. Penso comunque che la Fiorentina dovrebbe prendere un super bomber, sebbene l’appeal non sia straordinario. Sono sicuro che la società farà un buon mercato, mentre sono meno convinto di quanto possa davvero investire economicamente soprattutto a livello di contratti. Prossima stagione? Non credo sarà quella della crescita definitiva. E’ drammatico dirlo, ma secondo me ci sarà un altro anno non dico di transizione ma comunque di pazienza. La conferma di Iachini sembra quasi un modo per prendere tempo. Affiancare Pradè? Penso ci sia la necessità di costruire un reparto scouting molto più attivo e esperto, questo si”.

