Brovarone: “Torreira è stato visto esultare sotto la curva della Samp e ciò non è piaciuto. La Fiorentina per Milik…”

A Radio Bruno ha parlato l’intermediario di mercato Bernardo Brovarone, parlando dell’attuale situazione in casa Fiorentina: “Bisogna ritrovare la pace e la serenità. Si vive in un costante ambiente conflittuale. Sul discorso Torreira credo si siano fatti trovare un po’ impreparati. Non si sarebbero mai immaginati di costruire una squadra senza di lui. A Genova è stato visto festeggiare sotto la curva blucerchiata e questo non è piaciuto a Barone. Gli è stato preferito così Amrabat“.

E ancora: “La Fiorentina ha dato il sangue per prendere Milik, ma il placco non è voluto venire. Ma in questa squadra qui difficilmente avrebbe fatto meglio di chi c’è. Commisso dice che serve un gioco più verticale e poi non riscatta Torreira? E’ un controsenso.