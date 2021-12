Bruno: “Baggio? Una volta venimmo espulsi in un Juventus-Fiorentina e venne a cercarmi negli spogliatoi. In confronto a molti giocatori attuali era un leone”

L’ex difensore di Fiorentina, Juventus e Torino, Pasquale Bruno, in un’intervista rilasciata a La Repubblica, ha riservato parole piuttosto polemiche all’indirizzo dei giocatori attuali: “I calciatori sono diventati fighetti anche in campo. Ai miei tempi per gli attaccanti era peggio, a noi difensori veniva concesso molto. Una volta Ramon Diaz andò dall’arbitro e gli gridò: ‘Bruno mi ha staccato la pelle!’. Era vero, infatti fui ammonito. Per un giallo non bastava mica una spintarella, le punte non cadevano mai”.

Poi ha aggiunto: “Io mi tengo i calciatori della mia epoca, persino Roberto Baggio, addirittura lui. Tra noi c’era odio vero. Una volta venimmo espulsi insieme, in un Juve-Fiorentina, lui venne a cercarmi negli spogliatoi. Con altri nemici ho poi scherzato, Van Basten, Casiraghi, con Baggio mai. Eppure, in confronto a molti giocatori di adesso era un leone“.