Bruno: “Chiesa ha rotto i c*******, sta sempre per terra. L’arbitro non aspettava altro per cacciare Milenkovic”

L’ex difensore di Juventus, Torino e Fiorentina, Pasquale Bruno, intervenuto all’interno della trasmissione Tiki Taka su Italia Uno, ha detto il suo parere sull’espulsione di Milenkovic durante la partita di sabato scorso tra bianconeri e viola. Ed è anche partito un duro attacco a Federico Chiesa.

“L’arbitro non aspettava altro per cacciare fuori il difensore della Fiorentina – ha detto Bruno – basti vedere come ha distribuito i cartellini gialli nella gara. A Chiesa non dovrebbe essere mai più fischiato un fallo a favore. Ha rotto i coglioni (testuale ndr), sta sempre per terra. Guardatevi le partite”.