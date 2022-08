Bruno: “La Fiorentina è sulla buona strada: Commisso è molto partecipe, non come Cairo. Io antijuventino? Vi spiego…”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Pasquale Bruno è intervenuto a Radio Bruno Toscana, in riferimento alla situazione intorno a Nikola Milenkovic: “In caso di addio, sarebbe stato possibile rimpiazzarlo. Il mondo è pieno di buoni difensori. Bene, comunque, per il rinnovo”.

Su un paragone tra Commisso e Cairo, dice: “Commisso mi sembra molto più partecipe, Cairo meno. È una tristezza vedere il Toro messo così male. Certi personaggi lascino fare calcio a chi lo sa fare. Dopo le grandi, devono esserci Fiorentina e Torino. La Viola è sulla buona strada, il Toro molto meno”.

Sul suo passato prima in bianconero, poi in granata e viola, specifica: “Non sono antijuventino, ma quando giocavo alla Juventus avevo la maggior parte degli amici granata: a Torino quasi tutti tifano Toro. Poi è arrivata Firenze, e sappiamo tutti come sono concepiti i bianconeri qui. Ripeto, non me ne frega niente, però dopo queste due esperienze sono passato dalla parte viola e granata”.