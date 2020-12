Bucchioni: “A Prandelli va dato minimo un mese. I giocatori più esperti prendano in mano la squadra e sopperiscano all’assenza dell’allenatore”

Il noto giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto così a Radio Bruno:

“Purtroppo adesso Prandelli non può guardare negli occhi i giocatori. Bisogna che i giocatori più esperti, quelli con più carattere, prendano in mano la squadra e sopperiscano all’assenza dell’allenatore. La Fiorentina ne ha tanti, si badi bene, e il loro orgoglio personale deve venire fuori. Il momento negativo è dovuto a mille fattori, a volte gli atleti si perdono nell’assenza di obiettivi, però ci sono dei frangenti in cui è necessario dire basta e andare a combattere su ogni rimpallo. A Prandelli va dato minimo un mese per farci vedere qualcosa di diverso dalla Fiorentina precedente, senza contare che la malattia rallenterà un poco questo processo”.