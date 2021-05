Bucchioni: “Gattuso ha chiamato Pradé per dire no. Il tecnico calabrese sostiene di essere stato pesantemente offeso al Franchi”

Il giornalista Enzo Bucchioni tramite il proprio profilo Twitter ha parlato del futuro tecnico viola: “Gattuso ha chiamato Pradé per dire no. Non verrà a Firenze. Una furiosa lite dopo la gara con il Napoli ha causato la rottura. Se Rocco oggi vuole riprovarci non lo sappiamo. Il tecnico calabrese sostiene di essere stato pesantemente offeso. Probabilmente sono dirigenti o giocatori in panchina o nel tunnel a fine gara. Della lite avevano già parlato i siti e Biraghi.