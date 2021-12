Bucchioni: “Il gol della Sampdoria ha aggiunto negatività dopo Empoli, ma la Fiorentina ne è uscita alla grande”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così a Italia 7: “Questa è una squadra che ha personalità, gioco e anche solidità. Empoli è stata una tappa negativa del percorso, ma il gol della Sampdoria, che ha portato i blucerchiati in vantaggio ha aggiunto negatività. C’era un forte rischio di non riuscire a riemergere, la Fiorentina lo ha fatto immediatamente e lo ha fatto in funzione del gioco che pratica la squadra di Italiano. I calciatori si sono mossi con armonia”.